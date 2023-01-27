Tecavüz iddiasıyla tutuklandıktan sonra göz altına alınan Dani Alves'in kardeşi Ney Alves, efsane oyuncunun kefalet bedeli olmadan cezaevine girmesini değerlendirdi.

Uzun yıllar Barcelona forması giyen oyuncunun tuzağa düştüğünü dile getiren Ney Alves, ağabeyinin kusursuz kariyerinin yaşanan bu olaydan ötürü gölgelendiğini söyledi.

"Ağabeyim tuzağa düştü ve ailem kesinlikle pes etmeyecek. Yaşanan tüm bu karmaşa onun kariyerini bitirme noktasına getirdi.

Kardeşimi içine düştüğü bu şeytani entrikadan kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Yaşadıklarımız bize ıstırap çektiriyor ve kendimizi bir satranç oyununun içindeymiş gibi hissediyoruz.

Doğru yapılmayan çok sayıda şüpheli şey görüyoruz. Ailem ve ben İspanya'ya seyahat etmek istiyoruz.

Onu bu cehennemden kurtarmak için gerekirse canımızı bile verebiliriz"