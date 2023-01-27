Tecavüz iddiasıyla tutuklandıktan sonra göz altına alınan Dani Alves'in kardeşi Ney Alves, efsane oyuncunun kefalet bedeli olmadan cezaevine girmesini değerlendirdi.
Uzun yıllar Barcelona forması giyen oyuncunun tuzağa düştüğünü dile getiren Ney Alves, ağabeyinin kusursuz kariyerinin yaşanan bu olaydan ötürü gölgelendiğini söyledi.
Ney Alves ne söyledi?
"Ağabeyim tuzağa düştü ve ailem kesinlikle pes etmeyecek. Yaşanan tüm bu karmaşa onun kariyerini bitirme noktasına getirdi.
Kardeşimi içine düştüğü bu şeytani entrikadan kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Yaşadıklarımız bize ıstırap çektiriyor ve kendimizi bir satranç oyununun içindeymiş gibi hissediyoruz.
Doğru yapılmayan çok sayıda şüpheli şey görüyoruz. Ailem ve ben İspanya'ya seyahat etmek istiyoruz.
Onu bu cehennemden kurtarmak için gerekirse canımızı bile verebiliriz"
Dani Alves'in bir diğer kardeşi Junior Alves de birkaç gün önce yaptığı açıklamada yıldız oyuncunu ziyaret etmenin yasak olduğunu ve bu durumun kendileri için dayanılmaz bir hal aldığını söylemişti.
30-31 Aralık gecesi Barselona'daki bir gece kulübünün özel odasında bir kadına tecavüz etmekle suçlanan Alves'in 4-12 yıl hapis cezası alması talep ediliyor.