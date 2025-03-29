Dani Alves'e beraat kararı mağdur tarafı psikolojik olarak yıktı

Eski Barcelona ve Sevilla futbolcusu Dani Alves, Şubat 2024'te aldığı tecavüz suçlamasına ilişkin 4,5 yıllık hapis cezasından temyiz yoluyla beraat etti. İspanya’daki Yüksek Mahkeme, Cuma günü aldığı kararla Alves'in temyizini kabul etti. Oyuncu, suçlu bulunduğu andan itibaren toplam 14 ay gözaltında tutulmuştu.

Kararın ardından Alves’in avukatı Ines Guardiola, RAC1'e yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz, nihayet adalet yerini buldu. Zaten onun masum olduğunu biliyorduk ve bu kanıtlandı. Şu anda çok heyecanlıyız" dedi.

Alves’in tazminat talep edip etmeyeceği konusunda ise henüz bir karar verilmediğini belirtti.

Davacı taraf: "Psikolojik olarak yıkıldı"

Davanın mağdur tarafını temsil eden avukat Ester Garcia ise, kararın müvekkili üzerinde derin bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Garcia, Katalan basınına verdiği demeçte şu sözleri kullandı:

“Hukuki açıdan karara itiraz edeceğiz. Ancak duygusal olarak müvekkilim tamamen yıkılmış durumda. Onun için bu iki yıllık bir cehennemdi. Kendini tekrar olayın yaşandığı banyodaymış gibi hissetti.” Gelecek maç La Liga BAR GIR Maç önizlemesi

Ayrıca Garcia, kararın cinsel şiddetle mücadele açısından hem hukuki hem de toplumsal anlamda ciddi bir geri adım olduğunu vurgulayarak, "Bu tür kararlar, kadınların cinsel saldırı bildiriminde bulunmalarını caydırabilir" dedi.

Toplumsal etkiler ve önceki davalar

Son yıllarda İspanyol futbolunda cinsel saldırı iddiaları gündemi sıkça meşgul etmişti. Santi Mina ve Hugo Mallo gibi isimler de benzer suçlardan mahkumiyet almıştı. Garcia, yaşananların ardından gece kulübünde dans eden bir kadının daha sonra cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığına dair bir tartışmanın "21. yüzyılda kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Alves’in ilk mahkumiyet kararıyla birlikte pasaportuna el konulmuş ve mağdura 150 bin euro tazminat ödemesi kararlaştırılmıştı. Oyuncu, Mart 2024'te kefaletle serbest bırakıldıktan sonra Barcelona'da yaşamaya devam etti.