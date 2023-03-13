Fenerbahçe’de bir sezon oynamasına rağmen kulüp efsaneleri arasına adını yazdıran İngiliz golcünün ölümüne ilişkin dava devam ediyor.

İngiliz futbolunun unutulmaz golcüleri arasında yer alan ve 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayan Dalian Atkinson’un 15 Ağustos 206’da gerçekleşen ölümüne ilişkin dava sürerken, kadın bir polis memurunun Atkinson ölmeden önce altı kez copla vurduğu ve orantısız bir güç kullandığı tespit edildi.

Ellie olarak da bilinen polis memuru Mary Ellen Bettley-Smith o dönem Atkinson’un ölümünden sorumlu tutulan polis memuru Benjamin Monk ile beraber çalışırken, yargılama davasına dahil edildi.

Monk hatırlanacağı gibi söz konusu davada adam öldürmekten sekiz yıl ceza almasının ardından 2022’de yeniden yargılanarak, suçlamalardan beraat etmişti.

Öldüğü sırada önemli kalp problemleri yaşayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize ihtiyaç duyan Atkinson, psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyordu.

Atkinson ailesi adına davayı yürüten Dijen Basu mahkemede verdiği demeçte Bettley-Smith’e yüklenirken, söz konusu polis memurunun Atkinson’un eliminde aktif rol aldığını öne sürdü.

Basu ne söyledi?