İngiliz futbolunun unutulmaz golcüleri arasında yer alan ve 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayan Dalian Atkinson’un 15 Ağustos 206’da gerçekleşen ölümüne ilişkin dava sürerken, kadın bir polis memurunun Atkinson ölmeden önce altı kez copla vurduğu ve orantısız bir güç kullandığı tespit edildi.
Ellie olarak da bilinen polis memuru Mary Ellen Bettley-Smith o dönem Atkinson’un ölümünden sorumlu tutulan polis memuru Benjamin Monk ile beraber çalışırken, yargılama davasına dahil edildi.
Monk hatırlanacağı gibi söz konusu davada adam öldürmekten sekiz yıl ceza almasının ardından 2022’de yeniden yargılanarak, suçlamalardan beraat etmişti.
Öldüğü sırada önemli kalp problemleri yaşayan ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize ihtiyaç duyan Atkinson, psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyordu.
Atkinson ailesi adına davayı yürüten Dijen Basu mahkemede verdiği demeçte Bettley-Smith’e yüklenirken, söz konusu polis memurunun Atkinson’un eliminde aktif rol aldığını öne sürdü.
Basu ne söyledi?
“Monk, Atkinson’a şok tabancasıyla üç kez ateş ettikten sonra Atkinson etkisiz kaldı ancak Monk onu yerde birkaç kez zorla tekmeledi.
Monk’un darbelerinin ardından sıra Bettley-Smith’e eldi ve üçü sırtına ve bacaklarının arasına olmak üzere polis copuyla altı kez vurdu.
Bu darbelerin hiçbiri kendisini veya bir başkasını Atkinson’a karşı savunmak için değildi. Ayrca yasal olarak tutuklamak için makul olan orantılı bir güç de değildi.
Bu davranış, profesyonel davranış standartlarının ihlali anlamına gelecek kadar ciddi olduğundan, işten çıkarılmayı haklı gösterecek kadar ciddi olduğundan, bu davranış büyük bir görevi kötüye kullanma anlamına gelir”