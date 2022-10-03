Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır'ın yeni görevini açıkladı.

Hakemliği bırakan FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır’ın yeni görevi belli oldu.

Çakır gibi eski bir hakem olan ve son yıllarda spor yorumculuğu yapan Erman Toroğlu, Çakır’ın yeni görevini açıkladı.

Buna göre Çakır, artık hakem eğitmenliği yapacak.

Ne söylendi?

A Spor’daki programında konuşan Erman Toroğlu, konuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Cüneyt Çakır ile hakem eğitmenliği için aylık 100 bin TL karşılığında yeni sözleşme yapıldı. Her hafta maça gidecek.

“Onun için de 10 bin TL verilecek. Versinler. Peki bunu niye açıklamıyorsunuz? Niye gizli kapaklı yapıyorsunuz?"

Çakır hakemliği neden bıraktı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

Çakır, 385 müsabakada görev yaparak üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu.

Büyükekşi, Çakır’ın hakem eğitmenliği yapmak istediği için görevi bıraktığını duyurmuştu.