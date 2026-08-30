Cruijff, Ajax’ın Amrabat’ı transfer etmesi için dört çok net neden sıraladı

Sofyan Amrabat resmen Ajax oyuncusu oldu; Amsterdam ekibi bu gelişmeyi pazar günü duyurdu. Orta saha oyuncusu, Johan Cruijff ArenA’da 2028 yazına kadar sözleşme imzaladı.

Amrabat, Ajax’a bonservissiz olarak geliyor. Ajax’ın basın açıklamasında yer aldığı üzere, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu hafta sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetti.

Kulübün internet sitesine konuşan teknik direktör Jordi Cruijff, “Sofyan’ı kadromuza katabildiğimiz için son derece mutluyuz. Fiziksel olarak güçlü, futbol kalitesi yüksek ve önemli bir uluslararası deneyime sahip. Ayrıca Hollanda Ligi’ni de iyi tanıyor, bu nedenle kısa sürede uyum sağlayacağını düşünüyoruz. Onunla birlikte tam olarak kafamızdaki profile sahip bir oyuncuyu kadromuza katmış oluyoruz” dedi.

Cruijff, nisan ayından bu yana Amrabat’ın transferi için çalışıyordu. Geçen sezon Real Betis forması giyen tecrübeli oyuncu, “Bir mesaj aldım: bu numara hâlâ sende kayıtlı mı? Baktım, Jordi’nin profil fotoğrafını gördüm ve ‘Jordi Cruijff?’ diye cevap verdim. Artık bu devirde belli olmuyor” ifadelerini kullandı.

Amrabat, Ajax’ın internet sitesine yaptığı açıklamada, “Hemen geri aradı. Yaklaşık yarım saat süren güzel bir sohbetimiz oldu” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “O andan itibaren aramızda iletişim başladı. Aramasına doğrusu şaşırmıştım. Daha önce de, FC Barcelona’dayken temasımız olmuştu. O zaman transfer gerçekleşmemişti.”

Amrabat, Cruijff’un Ajax’ta kendisiyle ilgili planlarını kısa sürede anladığını söyledi. Faslı milli oyuncu, teknik direktör Míchel ile de görüştüğünü belirterek, “Bu beni meraklandırdı. Bu yüzden sürekli iletişim halinde kaldık” dedi. “Bu görüşme de olumluydu. Her açıdan Ajax’ın beni istediği çok netti. Bu benim için çok önemli. Ben sadık bir insanım ve bana duyulan bu güvenin karşılığını vermek istiyorum.”

Yeni transfer, mümkünse hemen sahaya çıkmak istiyor. “Hazırım ve gerçekten oynamak istiyorum. Ajax - PSV maçı bir süredir aklımda. Son dönemde maç oynamadım ama antrenman yaptım. Sonuçta kararı teknik direktör verecek. Ama ben hazırım.”