Cristiano Ronaldo'nun oğlu rekor kırıyor!

Cristiano Ronaldo’nun oğlu, Juventus U-9 takımında attğı gollerle babasını geride bıraktı.

Ronaldo Jr. performansıyla parmak ısırtıyor.

'nun 'a transferiyle oğlu Cristiano Ronaldo Jr. da takımın alt yapısında foma giymeye başladı.

Sosyal medyada yer alan Footbal Talent Scout isimli hesabın paylaşımına göre Juventus'un U-9 takımında oynayan Ronaldo Jr. şimdiye kadar çıktığı 28 karşılaşmada 58 gol attı, 18 asist yaptı.

Cristiano Ronaldo ise Juventus formasıyla çıktığı 54 maçta 34 gol attı. Oğlunun performansından dolayı gurur duyduğunu belirten Portekizli yıldız, "Benden daha iyi olacağını söylüyor ama bu biraz zor" şeklinde konuştu.