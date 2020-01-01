Cristiano Ronaldo'nun gözü PSG'de!
Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olmak istediği yönündeki iddialar kuvvetleniyor.
Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde France Football'da yer alan haberde Ronaldo'nun geçen sezon Juventus'tan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olmak istediği iddia edilmişti.
Footmercato'nun haberine göre ise Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki performansından memnun olmayan ve yeni bir macere arayışında olan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, takımdan ayrılmayı kafasına koydu.
Haberde Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in önümüzdeki günlerde Portekiz'de Şampiyonlar Ligi'nde "Sekizli Final" mücadesi verecek olan PSG'de Sportif Direktör Leonardo ile bir araya geleceği kaydedildi.
Juventus'tan yıllık 30 milyon euro kazanan Ronaldo'nun İtalyan deviyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.