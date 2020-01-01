Cristiano Ronaldo'nun annesi taburcu edildi

Geçirdiği felç nedeniyle yaklaşık 3 haftadır tedavi gören Maria Dolores, sağlığına kavuştu.

İtalya ekiplerinden 'ta forma giyen 'nun annesi Maria Dolores, Mart ayının başında geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan yıldız futbolcu annesi için gelen destek mesajlarına ve tedaviyi yürüten sağlık ekibine teşekkür etmişti.

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Yaklaşık 3 hafta süren tedavinin ardından Cristiano Ronaldo'nun annesi sağlığına kavuştu ve hastaneden taburcu edildi.

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Bu iyi haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Maria Dolores "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Ailemi ve bana destek veren herkesi çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi ailemle birlikte evdeyim" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, Serie A'nın yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle askıya alınmasının ardından zamanını Madeira'daki evinde geçiriyor.