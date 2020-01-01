Cristiano Ronaldo'nun annesi hastaneye kaldırıldı

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, annesinin hastaneye kaldırılması üzerine Portekiz'e gitti.

, 65 yaşındaki annesi Dolores Aveiro'nun felç şüphesi ile sabahın erken saatlerinde hastaneye kaldırılmasının ardından 'in Madeira adasına gitti.

Dr. Nelio Mendonca Hastane'sine kaldırılan Dolores Aveiro'ya birtakım testler yapılacağı belirtildi. Daha önce pıhtı atması sebebiyle tedavi edilen Ronaldo'nun annesinin bilincinin açık ve durumunun stabil olduğu; bir süre gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Kulüpten izin alarak özel jeti ile Portekiz'e uçan Ronaldo'nun 4 Mart Çarşamba günü ile oynanacak İtalya Kupası maçını kaçırabileceği ifade edildi.