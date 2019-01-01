Cristiano Ronaldo sahalara döneceği tarihi açıkladı

Portekiz’in Sırbistan’la 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan Cristiano Ronaldo endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.

Ülkesi ’in ile oynadığı EURO 2020 elemeleri maçında sakatlanan , taraftarının yüreğine su serpti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan dünyaca ünlü yıldız, sakatlığının ciddi olmadığını ve kendisini korkutmadığını ifade etti.

Vücudunu çok iyi tanıdığını söyleyen Ronaldo, “Futbol bu. Sakatlıklar oluyor. Sahada olan her zaman sakatlanma riski ile karşı karşıyadır. Rahatım çünkü bir veya iki haftaya sahalara döneceğini biliyorum” diye konuştu.

Juventus, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Rövanş karşılaşması ise 6 gün sonra oynanacak. Eğer Ronaldo söylediği gibi bir veya iki hafta içerisinde sahalara dönebilirse, bu maçlarda forma giyebilecek.