Cristiano Ronaldo'dan emeklilik açıklaması

Futbol tarihinin en önemli oyuncularından Ronaldo, hayranlarını endişelendirebilecek bir açıklama yaptı.

'un süper yıldızı , futbolu bırakacağı tarih için belirsiz konuştu: "41 yaşımda da olabilir, gelecek sene de olabilir..."

34 yaşındaki futbolcu 2018-19 sezonunda transfer olduğu Juventus ile zaferi tadarken toplam 43 maça çıktı ve 28 gol attı. Son olarak ile UEFA Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşayan Ronaldo'nun performansında düşüş emareleri yok.

Haberin devamı aşağıda

Ronaldo'yla söyleşi gerçekleştiren TVI, başarılı futbolcuya kramponlarını ne zaman asmayı düşündüğünü sordu. Ronaldo bu soruya "Bunu pek düşünmüyorum. Belki seneye bırakırım, belki 40-41 yaşıma kadar oynarım. Bilmiyorum. Ben her zaman anı yaşamaktan yanayım. Tadını çıkarıyorum." yanıtını verdi.

Cristiano, bu söyleşide her zamanki özgüvenini de bir kez daha ortaya koydu. Tarih yazmaya devam etmek istediğini ifade eden yıldız golcü, "Benden daha fazla rekora sahip olan bir futbolcu var mı? Bence yok." şeklinde konuştu.

Ronaldo, Serie A'da yeni sezonu cumartesi günü karşısında açacak.