Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha

35 yaşındaki yıldız, Juventus'un Bologna'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golle Serie A tarihinin en golcü Portekizli oyuncusu oldu.

İtalya 'nın 27. haftasında lider , 'ya konuk oldu.

Konuk ekip 23. dakikada (pen) ve 36. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve haftayı lider bitirmeyi garantiledi.

Maçtaki ilk golü kaydeden Cristiano Ronaldo, yalnızca ikinci sezonunu geçirdiği Serie A'da adını tarihe yazdırmayı başardı.

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35 yaşındaki yıldız oyuncu, attığı bu golle Serie A kariyerindeki toplam gol sayısını 43'e yükseltti ve Rui Costa'yı geride bırakarak Serie A tarihinin en golcü Portekizli oyuncusu oldu.

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1994-2006 yılları arasında ve formalarını giyen Rui Costa, rakip filelere 42 gol göndermişti.

2018-19 sezonunu 21 golle tamamlayan Ronaldo, bu sezonki gol sayısını 22'ye yükseltti.

Yıldız oyuncu formasıyla 84 gol attığı İngiltere Premier Lig'de ve formasıyla 311 gol attığı İspanya 'da da en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.