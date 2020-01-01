Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha
İtalya Serie A'nın 27. haftasında lider Juventus, Bologna'ya konuk oldu.
Konuk ekip 23. dakikada Cristiano Ronaldo (pen) ve 36. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve haftayı lider bitirmeyi garantiledi.
Maçtaki ilk golü kaydeden Cristiano Ronaldo, yalnızca ikinci sezonunu geçirdiği Serie A'da adını tarihe yazdırmayı başardı.
35 yaşındaki yıldız oyuncu, attığı bu golle Serie A kariyerindeki toplam gol sayısını 43'e yükseltti ve Rui Costa'yı geride bırakarak Serie A tarihinin en golcü Portekizli oyuncusu oldu.
1994-2006 yılları arasında Fiorentina ve Milan formalarını giyen Rui Costa, rakip filelere 42 gol göndermişti.
2018-19 sezonunu 21 golle tamamlayan Ronaldo, bu sezonki gol sayısını 22'ye yükseltti.
Yıldız oyuncu Manchester United formasıyla 84 gol attığı İngiltere Premier Lig'de ve Real Madrid formasıyla 311 gol attığı İspanya La Liga'da da en golcü Portekiz oyuncu konumunda bulunuyor.