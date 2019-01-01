Cristiano Ronaldo, yargılandığı davada suçlu bulundu

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, vergi kaçakçılığı suçundan hakim karşısına çıktı.

İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 23 ay hapis ve toplamda 18,7 milyon euro para cezası verildi.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de oynadığı dönemde yargılandığı vergi kaçakçılığı davasında suçlu bulundu.

Suçunu kabul ederek savcılıkla anlaşan Ronaldo, iki yıldan az ceza aldığı için cezaevine girmeyecek.

2017 yılında Portekizli yıldız, vergi ödemekten kaçınmadığını belirtmişti.

Ronaldo'nun İspanya dışındaki paravan şirketlerine 14,7 milyon euro gizlediği gelen bilgiler arasında.