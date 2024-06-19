Cristiano Ronaldo yakın arkadaşı Conor McGregor'a 60 bin dolar kaybettirmek üzere!

Çekya karşısında gol bulamayan Cristiano Ronaldo Portekizli taraftarlar kadar UFC ikonu Conor McGregor'u da üzdü.

EURO 2024’te heyecan tüm hızıyla sürerken, ilk maçında Çekya’yı 2-1 mağlup eden favorilerden Portekiz’de efsane oyuncu Cristiano Ronaldo’nun performansı beklentilerin altında kaldı.

UFC ikonu Conor McGregor, Euro 2024'te Altın Ayakkabı ödülünü kazanması için Ronaldo'ya yüklü miktarda bahis oynarken, bu durum futbolseverlerin eleştirilerini beraberinde getirdi.



McGregor sosyal medyada EURO 2024'ü turnuvanın en skorer oyuncusu olarak tamamlaması için Ronaldo'ya 60 bin dolar yatırdığını açıkladı.

Şimdiden tarihe geçti

Ronaldo’nun turnuvayı gol kralı olarak tamamlaması halinde küçük çaplı bir servet kazanacak olan McGregor şimdi yakın arkadaşının golleri sıralamasını bekliyor. Ronaldo, 2004'ten bu yana her turnuvada oynayarak altı farklı Avrupa Şampiyonası'nda yer alan tek oyuncu olarak tarihe geçmişti.

İlerleyen yaşına rağmen bu sezon Suudi Arabistan Ligi’nde gollerini sürdüren ve sezon boyunca dünyanın en çok gol atan oyuncularından biri olan Ronaldo, kariyerindeki ilk Avrupa Şampiyonası’nı oynadığında EURO 2024’ün yıldızları arasında yer alan Lamine Yamal, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi isimler henüz doğmamıştı.