Cristiano Ronaldo’ya İran’da çok özel bir SIM kart hediye edildi

Takımının Persepolis ile yapacağı Asya Şampiyonlar Ligi maçı için İran’a giden Cristiano Ronaldo, görülmemiş bir sevgiyle karşılandı.

Asya Şampiyonlar Ligi’nde Salı akşamı İran’ın Persepolis takımıyla karşı karşıya gelecek Al Nassr’ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Tahran’da yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Suudi ekibi Twitter’dan yayımladığı videoda çok sayıda İranlı futbolseverlerin Al Nassr otobüsünü koşarak takip ettiği görülürken, bu durum efsane futbolcuya duyulan sevgiyi de bir kez daha ortaya koydu.

Diğer sosyal medya videolarında ise yüzlerce Persepolis taraftarı Al Nassr'ın kaldığı otelin lobisine koşarken ve 'Ronaldo, Ronaldo' sloganları atarken görüldü. Güvenlik görevlileri Ronaldo’yu Espinas Palace Tahran'daki odasına gördüğü ilgiden oldukça memnun görünen Ronaldo taraftarların bu ilgisine gülerek karşılık verirken, Ronaldo’ya otelde süit bir oda ayrıldığı belirtildi.

Halı ve SIM kart hediyesi

Tahran’a ayak basar basmaz henüz imam Humeyni Havaalanında geleneksel bir İran halısı hediye edilen Ronaldo büyük bir mutluluk yaşadı. Öte yandan İran vatandaşlarının binlerce web sitesi ve tüm küresel mesajlaşma hizmetleriyle, sosyal medya platformlarını kullanamaması nedeniyle Ronaldo ve arkadaşlarına tüm bu kısıtlamalar olmadan internete girebilecekleri özel SIM kartlar hediye edildi.

78 bin kapasiteli Aazdi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Al Nassr yedi yıl sonra İran'ı ziyaret eden ilk Suudi kulübü olacak.