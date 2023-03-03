Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'i Venezuellalı bir ünlüyle aldattığı iddialarını "tamamen yanlış" olarak nitelendirerek reddetti.

NE OLDU? Georgilaya adıyla anılan blog yazarı, sosyal medyada Ronaldo'ya yönelik suçlamalarda bulundu ve mart 2022'de Portekizli süperstarla yattığını iddia etti.

DAHA BÜYÜK RESİM: Georgilaya, Ronaldo'nun millî takım kampındayken kendisini görüşmeye davet ettiğini ve rızaya dayalı seks yapmadan önce selfie çekildiklerini iddia etti. Güney Amerikalı, Instagram'da şöyle bir paylaşım yaptı: "Mesajı okuduğumda, oraya gidersem sadece konuşuruz, birbirimizi daha iyi tanırız, belki biraz daha fotoğraf çekebilirim diye düşündüm. Seks yapacağımızı düşünmemiştim. Gerçek şu ki, oldu. Bu, benim tarafımdan kabul edildi. Ancak buna rağmen Cristiano Ronaldo'nun şöhreti ve gücü tarafından manipüle edildiğimi hissettim.

VE DAHA FAZLASI: The Sun'a göre ise Ronaldo konuyla ilgili, "Bu tamamen yanlış ve karalayıcı" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF:

SIRADA NE VAR? Georgilaya'nın Instagram hesabında Ronaldo ile birlikte görülebileceği bir dizi fotoğrafı var. Şu anda Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'da forma giyen 38 yaşındaki futbolcu, 2016'dan beri Georgina Rodriguez ile birlikte. Çiftin iki de çocuğu var.