Sarı-kırmızılılar, oldukça hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.

Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız isim katan Galatasaray'ın, aynı zamanda bazı transferleri de son anda gerçekleştiremediği ortaya çıktı.

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, dün yaptığı açıklamada iki futbolcunun transferini bitiremediklerini söyledi.

Söz konusu iki futbolcudan birinin Eden Hazard, diğerinin ise Cristiano Ronaldo olduğu iddia edildi.

Ne söylendi?

Kulübün YouTube kanalına konuşan Timur, "Çok isteyip de alamadığınız bir futbolcu oldu mu?" sorusuna, "İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. Şu anda isimleri veremiyorum. Çünkü önümüzdeki dönemler için o diyalogu ve samimi süreci devam ettireceğiz" yanıtını vermişti.

İddialar neler?

Spor Arena'ya göre, Timur'un adını vermediği ilk yıldız Eden Hazard'dı. Galatasaray yönetimi, Real Madrid'de mutsuz olan Belçikalı yıldızla görüşerek büyük oranda anlaşma sağlamıştı.

İspanyol kulübünün, Mauro Icardi transferinde olduğu gibi maaşın önemli bölümünü ödemesi konusunda da ciddi yol da alınmıştı. Ancak Hazard son anda takımdan ayrılma isteğinden vazgeçince bu transfer gerçekleşmedi.

Takvim'in haberine göre ise Timur'un burada ima ettiği diğer futbolcu Cristiano Ronaldo'dan başkası değildi. Portekizli yıldızın ismi transfer döneminin sonlarında Galatasaray ile anılmıştı.

Yönetimin ciddi şekilde Ronaldo ile görüştüğü, transferin mali şartlarını masaya yatırdığı ancak yıldız futbolcunun şu anda Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle pazarlıkların sona erdiği belirtildi.