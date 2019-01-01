Cristiano Ronaldo: Tek derdim bireysel ödüller değil

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Litvanya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

EURO 2020 elemelerinde , B Grubu rakiplerinden Litvanya'yı 5-1 mağlup etti. , 4 gol atarak karşılaşmanın yıldızı olmanın yanı sıra gol sayısını 25'e yükselterek Avrupa Şampiyonası elemelerinde tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve tarihe geçti.

5 kez Ballon d'Or kazanan, yani Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçilen Ronaldo, FIFA En İyiler Ödülü için de finalistler arasında yer alıyor. 6. kez Ballon d'Or'u kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda Ronaldo, bireysel ödüllere kafasını takmadığını ifade ederek şunları söyledi:

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"Her zaman söylediğim gibi bireysel ödüller hakkında düşünerek yaşamıyorum. Bu, takım olarak kazandıklarımızın bir sonucudur. Ama yalan söylemeyeceğim, ödül kazanmak iyi bir şey. Yine de önemli olan takıma yardım etmekti. 'a gol atmıştım ve burada da 4 gol attığım için mutluyum. Bu anı es geçmeliyiz çünkü benim en çok istediğim şey, bu şekilde devam etmek."

Geçtiğimiz sezon 'da 21, tüm kulvarlarda 28 gole imza atan Ronaldo, 'un üst üste 8. lig şampiyonluğunu kazanmasında önemli bir pay sahibi olmuştu.

Avrupa Şampiyonası elemeleri rekorundan sonra Ronaldo, tüm milli takımlarda gelmiş geçmiş en çok gol atan oyuncu olma rekoruna da adım adım ilerliyor. Bu rekorun sahibi İranlı forvet Ali Daei, milli takım kariyerinde 149 maçta 109 gol atmıştı. Litvanya karşısında attığı 4 gol ile milli takımdaki gol sayısını 93'e yükselten Ronaldo, "İyi zaman geçiriyorum, takım da çok iyi gidiyor. Anı mutlulukla yaşıyorum. Gol atıyorum diye değil; son yıllarda gösterdiğimiz performans nedeniyle. Milli takıma yardım etmeye devam etmek benim elimde" ifadelerini kullandı.