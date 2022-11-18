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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'dan gelen rekor teklifi reddetti

Uğur Aktan
01:33 GMT+3 18.11.2022
Cristiano Ronaldo Manchester United 2022-23
Manchester United'da istenmeyen adama dönüşen Portekizli efsane, yaz transfer döneminde devasa bir teklifi geri çevirdiğini açıkladı.

Manchester United'ın efsane oyuncusu Cristiano Ronaldo, TalkTV'ye verdiği demeçte yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan gelen ve 350 milyon sterlin kazanabileceği bir teklifi reddettiğini açıkladı. Dünyanın en fazla kazanan oyuncusu olma fırsatını geri çeviren Ronaldo, bu tercihi Manchester United'da mutlu olduğu için yaptığını söyledi. 

Ronaldo ne söyledi?

"Basının söyleyip durduğu kimsenin beni istemediği iddiaları tamamen saçmalık. Dürüst olmak gerekirse Manchester United'da kaldım çünkü burada mutluydum ancak medya sürekli beni kimsenin istemediğini öne sürüyor.

Hala çok gol atabileceğime ve takıma yardımcı olabilecğeime inanıyorum. 37 yaşındayım ve eskisi gibi olmadığım yönündeki eleştiriler her zaman olacak. Bazı oyuncuların benim yaşıma geldiğinde benim seviyemde olup olmayacaklarını merak ediyorum.

Şu anda Dünya Kupası'na odaklandım ve kendimi çok iyi hissediyorum. Harika bir Dünya Kupası geçireceğime eminim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu turnuvaya hazırım.

En fazla iki ya da üç yıl daha oynayıp 40 yaşında kariyerimi noktalamak istiyorum. Bence 40 ideal bir yaş olacak ama geleceği tahmin etmek kolay değil.

Bazen hayatta bazı planlar yapıyorsunuz ve işler bu planlarınızın tamamen dışında gelişiyor. Hayat dinamik bir süreç ve gelecekte neler olacağını asla bilemezsiniz" 

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