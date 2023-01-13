Real Madrid'in efsane ismi eski takımının antrenmanını ziyaret etti ve Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Real Madrid'in efsane oyuncusu Cristiano Ronaldo, yeni takımı Al-Nassr'ın tesislerinde antrenman yapan eski takımını ziyaret etti.

Al-Nassr'ın antrenmanının sona ermesinin ardından tesislere adım atan Real Madrid antrenmanını yakından takip eden Portekizli efsane, bir dönem birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Carlo Ancelotti ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

292 maçta 311 gol attı

Al-Nassr'ın Fransız teknik direktörü Rudi Garcia'nın da Real Madrid'in çalışmalarını yakından takip ettiği ve antrenman sahasının hemen yanında olması dikkat çeken bir diğer detay olarak öne çıktı. 2009'da transfer olduğu Real Madrid'de 292 maça çıkan ve 311 gol atarak ulaşılması güç bir istatistiğe imza atan Ronaldo, 2018'de Juventus'a transfer olmuştu.

Hayal kırıklığı yaratan ikinci Manchester United döneminin ardından gelen çok sayıda teklif arasından Al-Nassr'ı seçen Ronaldo, spor tarihinin en büyük kontratlarından birine imza atmıştı.

Avrupa'da kazandığı her şeyi kazandığını ve bu yüzden Al-Nassr'ı seçtiğini belirten 37 yaşındaki oyuncunun adı kısa süre önce Real Madrid ile de anılmıştı.