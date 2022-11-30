Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a mı gidiyor?
Çarpıcı röportajın ardından Manchester United ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.
Şu anda Portekiz Millî Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız futbolcu için İspanyollardan çarpıcı bir iddia geldi.
Ne söylendi?
MARCA'nın haberine göre Portekizli oyuncu, futbol yaşantısını Suudi Arabistan'da sürdürmeye çok yakın. Haberde Ronaldo'nun Al Nassr takımı ile anlaşma sağlayacağı belirtiliyor.
Anlaşmanın tamamlanması halinde sözleşme iki buçuk sezonluk olacak. Ronaldo'nun geliri maaş, reklam ve sponsorluk anlaşmaları dahil sezon başına 200 milyon euro'yu bulacak.
Aslında CR7, yoluna Avrupa'nın seçkin kulüpleri arasında devam etmekte kararlı. Ancak bu anlaşmanın ekonomik yönü onu fazlasıyla cezbediyor.
Avrupa kıtası ve MLS kulüpleri, Arap kulübünün yaptığı teklife yaklaşamıyor. Bu da yıldız futbolcuyu Orta Doğu'ya yaklaştırıyor.
Cristiano Ronaldo'yu ne bekliyor?
2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Portekiz, grubun son karşılaşmasında cuma günü Güney Kore ile karşılaşacak.
Cristiano Ronaldo'nun Güney Kore karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.
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