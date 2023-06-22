Al Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo, stresli ve yorucu sezonun ardından Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla tatile çıktı.

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Premier Lig devi Manchester United ile başladığı sezonu Suudi Arabistan'da Al-Nassr ile bitirdi. Portekizli süperstar, kasım ayında Portekiz ile 2022 Dünya Kupası'nda mücadele etti ve ardından Orta Doğu'ya giderek herkesi şaşırttı. 38 yaşındaki futbolcu, şimdi yorucu sezonun ardından soluğu kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte denizde aldı.

Instagram

Instagram

Instagram

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluk yaşayamadı ve sezonu kupasız tamamladı. Ancak yıldız futbolcu, unutulmaz bir spor yılı daha yaşadı. Şu anda dünya futbolundaki en kazançlı sözleşmeye sahip olan Ronaldo, Portekiz Millî Takımı ile 200 maça çıkarak, millî takımlarda en fazla forma giyen futbolcu unvanını ele geçirdi. Yıldız oyuncu, 200 karşılaşmada 123 gol atmayı başardı.

SIRADA NE VAR? Ronaldo, sezon boyunca kendisi adına üzücü manşetlere maruz kaldı. Portekizli, United'da yedek kulübesinden pek çıkamadı. Suudi Arabistan'daki kariyerinde ise bu kez özel hayatı gündemdeydi ve Georgina ile ilişkisinin gerginleştiğine dair söylentiler vardı. Futbolu henüz bırakmayı düşünmediğini belirten yıldız futbolcu, önümüzdeki sezon Al Nassr'da gollerine devam etmeyi arzulayacak.