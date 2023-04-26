Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da hem futbol hem de özel hayat olarak zor günler geçiriyor.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra kariyerine Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, gerek saha içinde gerekse saha dışında zor bir süreçten geçiyor.

Al Nassr'ın Pro Lig'de şampiyonluk şansını zora sokmasının ardından Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'ndan da elenmesi, Portekizli yıldızı bir hayli germiş durumda.

Gittiği her deplasmanda 'Messi' tezahüratlarına maruz kalan ve bunlara zaman zaman tepki gösterip günde olan Ronaldo, özel hayatında da problemler yaşıyor.

İddialar neler?

Geçtiğimiz günlerde Mundo Depotivo'da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez ilişkisinin bir krizde olduğu yazılmıştı.

Ronaldo'nun, partnerinin ilgisizliğinden sıkıldığı iddia edilmişti.

Şimdi ise NTV Spor'un CMTV'ye dayandırdığı habere göre, sekiz yıldır birlikte olan çift ayrılmak üzere.

Eğer ayrılık gerçekleşirse Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'e 350 milyon Euro ödeyebilir. Bu para, Ronaldo'nun servetinin yüzde 35'ine tekabül ediyor.

Öte yandan gazeteci Daniel Nascimento, Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez hakkında, "Georgine gününü hep alışveriş merkezlerinde geçiriyor. Bu yüzden sinir bozucu oluyor. Sürekli harcıyor, harcıyor ve harcıyor, başka bir şey yapmıyor" yorumunu yaptığını aktardı.