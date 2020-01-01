Cristiano Ronaldo sahalara geri dönüyor

Karantina süreci sona eren Cristiano Ronaldo, 19 Mayıs'ta antrenmanlara başlıyor.

Koronavirüs salgınında 'deki memleketi Madeira Adası'nda giden , 4 Mayıs akşamı özel jetiyle 'ya gelmiş ve karantina'ya girmişti.

18 Mayıs'ta 14 günlük karantina süreci bitecek olan yıldız oyuncu J Medical'da standart testlerine girecek ve antrenmanlara başlayacak.

Önümüzdeki hafta 'nın geleceği hakkında karar verilecek. Büyük olasılıkla başlaması beklenen lig için takımlar da antrenmanlarına başladı. Koronavirüs nedeniyle ülkelerine giden yabancı oyuncular da İtalya'ya çağırıldı.

Daha fazla takım

26 haftası geride kalan Serie A'da oynanması gereken 12 maç günü bulunuyor.