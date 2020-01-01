Cristiano Ronaldo sahalara geri dönüyor
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Koronavirüs salgınında Portekiz'deki memleketi Madeira Adası'nda giden Cristiano Ronaldo, 4 Mayıs akşamı özel jetiyle Torino'ya gelmiş ve karantina'ya girmişti.
18 Mayıs'ta 14 günlük karantina süreci bitecek olan yıldız oyuncu J Medical'da standart testlerine girecek ve antrenmanlara başlayacak.
Önümüzdeki hafta Serie A'nın geleceği hakkında karar verilecek. Büyük olasılıkla başlaması beklenen lig için takımlar da antrenmanlarına başladı. Koronavirüs nedeniyle ülkelerine giden yabancı oyuncular da İtalya'ya çağırıldı.
26 haftası geride kalan Serie A'da oynanması gereken 12 maç günü bulunuyor.