Cristiano Ronaldo, Real Madrid’in başarısının sırrını açıkladı

Cristiano Ronaldo, Real Madrid’in başarılarının şansa bağlı olmadığını belirterek, İspanyol devinin futbol tarihinin en iyi kulübü olduğunu söyledi.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid’in başarılarının "şans" olarak nitelendirilmesini sert bir şekilde reddederek, İspanyol devini futbol tarihinin en iyi kulübü olarak tanımladı. Eski kulübü hakkında konuşan Portekizli yıldız, Real Madrid’in başarısının arkasında planlı ve bilinçli bir hazırlık olduğunu söyledi.

Ronaldo, YouTube'da Rio Ferdinand’a verdiği röportajda, Real Madrid’in geçen sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi’ni kazandıktan sonra kadrosunu Kylian Mbappe ve Brezilyalı genç yetenek Endrick ile daha da güçlendirdiğini belirtti. Carlo Ancelotti yönetimindeki takım, 2024-25 sezonunda da Avrupa’da üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor.

"Başarı tesadüf değil"

Ronaldo, Real Madrid’in sık sık "şanslı" olarak tanımlandığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti. "Bernabeu’nun farklı bir havası var, enerji çok farklı. Büyük takımlar oraya gittiğinde, maçın son dakikalarında gol buluyorlar çünkü baskı büyük" diyen Ronaldo, Madrid’in başarılarının tesadüf olmadığını, bu anlara hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Real Madrid'i futbol tarihinin en iyi kulübü olarak nitelendiren efsane futbolcu, "Madrid her zaman daha iyi olacak. Mbappe şimdi orada. Geçen yıldan daha iyi olurlar mı bilmiyorum ama güçlü kalacaklar, bunu göreceğiz. Harika bir takım, harika oyuncular var" dedi.

Kulüp tarihinin en golcü oyuncusu

Cristiano Ronaldo, Real Madrid tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor ve kulüp adına 450 gol kaydetti. Ayrıca, yakın zamanda Hırvatistan'a karşı oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında 900. kariyer golünü attı.

Real Madrid, La Liga’da lider Barcelona’nın dört puan gerisinde bulunuyor ve bu hafta sonu Real Sociedad ile karşılaşacak. Ardından Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart'ı ağırlayarak Avrupa serüvenine başlayacaklar.