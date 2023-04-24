Portekizli efsanenin Al-Nassr’dan ayrıldıktan sonraki durağı büyük oranda netleşti…

Kariyerini Katar’ın Al-Nassr takımında sürdüren efsane futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Fransa’nın başkenti Paris’te lüks bir otel inşa etmeyi planladığı ancak bu projesine dair bazı büyük sorunlar yaşadığı öğrenildi.

İngiliz basınından Daily Mail’de yer alan habere göre Ronaldo’nun 2021 yılında Paris’te açılması beklenen otelinin açılışı, dört yıl daha sarkabilir.

Ronaldo’nun açması beklenen otelin 200’den fazla odaya sahip olması ve Paris manzaralı bir çatı katı barına sahip olması bekleniyor. Al Nassr ile kontratı 2025 yılında sona erecek olan Ronaldo’nun Katar’dan ayrıldıktan sonra 2027 yılında açılması planlanan oteline zaman ayırması ve otelinin açılışını gerçekleştirmesi beklenirken, bu yatırımın nasıl bir geri dönüşü olacağı da merak ediliyor.

Şimdiden beş oteli var

Pestana Oteller Grubu ile birlikte şimdiden beş otele sahip olan Ronaldo’nun Madeira, Lizbon, New York, Madrid ve Marakeş’te otelleri bulunuyor.

Paris’te açılması planlanan Pestana CR7 otelinin, Ronaldo’nun otel zincirlerinin en büyük oteli olması bekleniyor. Futbol dışındaki yatırımlarını sürdüren Ronaldo, sosyal medya gelirleri konusunda da dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında ilk sırada yer alıyor.