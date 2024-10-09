Cristiano Ronaldo'nun oğlu Angel dos Santos Aveiro, Manchester United forması giyerken görüntülendi.

Cristiano Ronaldo’nun oğlu Angel dos Santos Aveiro, babasının eski kulübü Manchester United’a olan sevgisini göstermekten çekinmiyor. Ronaldo Junior, Manchester United’ın mavi deplasman formasını giyerken görüldü. Formanın arkasında ise Alejandro Garnacho’nun adı ve 17 numarası bulunuyordu.

Ronaldo'nun oğlunun, babasının eski takım arkadaşı Garnacho'yu idol olarak görmesi dikkat çekti. Ronaldo Junior, babası Cristiano Ronaldo'nun ikinci Manchester United döneminde kulübün akademisinde forma giymişti.

Manchester United taraftarlığını sürdürüyor

Babasının Al-Nassr’a transferinin ardından Suudi Arabistan’a taşınmış olsa da Ronaldo Junior'ın hâlâ Manchester United’a olan sevgisi devam ediyor.

Garnacho ve Cristiano Ronaldo, 18 ay boyunca Old Trafford'da birlikte forma giymişlerdi. Portekizli süper yıldızın genç oyuncuya olan etkisi, Garnacho’nun Erik Ten Hag yönetiminde Manchester United’ın en güvendiği oyunculardan biri haline gelmesinde önemli bir rol oynadı.