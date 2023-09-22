Cristiano Ronaldo’nun Martin Odegaard öngörüsü gerçek oldu

Portekizli efsanenin, Arsenal’in kaptanı hakkında yıllar önce söylediği sözler gerçeğe dönüştü.

Arsenal ile beş yıllık yeni sözleşme imzalayan Norveçli yıldız Martin Odegaard dünya futbolunun en iyi orta saha oyuncularından biri olmanın tadını çıkartırken, Cristiano Ronaldo’nun yıllar önce Odegaard hattında bulunduğu öngörü de gerçeğe dönüştü. 2015’te verdiği röportajda Odegaard’ın geleceğin en iyi oyuncularından biri olacağını belirten Portekizli efsane, bu tahmininde haklı çıktı.

Odegaard 16 yaşında Real Madrid’e transfer olduğunda genç oyuncuyla takım arkadaşlığı da yapan Ronaldo, Kasım 2015’te BT Sports’a verdiği demeçte şimdilerde Arsenal’in kaptanı olan Odegaard’ı gelişimi takip edilmesi gereken beş oyuncudan biri olarak göstermişti.

Odegaard’ın kalitesine vurgu yapan Ronaldo, Real Madrid’in Norveçli yıldızın transferiyle akıllıca bir adım attığını belirtmişti.

Ronaldo ne söylemişti?