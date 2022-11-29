Cristiano Ronaldo'nun balmumu figürü, İstanbul'a geldi

Yıldız futbolcunun İstanbul'daki hayranları, balmumu figürü ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Manchester United ile yollarını ayıran ve 2022 Dünya Kupası bitiminde nereye gideceği merakla beklenen Cristiano Ronaldo'nun balmumu figürü, New York’taki lansmanından 10 gün sonra Madame Tussauds İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Bir ayı aşkın süredir devam eden 'Madame Tussauds İstanbul'da görmek istediğiniz ünlü isim kim?' anketinde açık ara oy oranıyla Cristiano Ronaldo ilk sırada gelirken, müze yetkilileri anket sonrası harekete geçti.

Kalıcı olarak getirilen figür, ilk gün itibariyle ziyaretçi akınına uğradı. Yıldız futbolcunun hayranları figür ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

👑 Cristiano Ronaldo'nun balmumu figürü İstanbul'a geldi ve sergilenmeye başlandı. pic.twitter.com/mVztAol9QV — Fotomaç (@fotomac) November 29, 2022

Ne söylendi?

Merlin Entertainments Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, figürün tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Ronaldo dünyanın en başarılı futbolcularından biri. Bu sebeple ülkemizde ve dünyada yoğun ilgi göreceğini biliyorduk. Öyle de oldu.

"Bildiğiniz gibi şu an hâlâ Portekiz’in takım kaptanı olarak Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Şu an kariyerinde bir durgunluk döneminde gibi görünse de, müze ailesi olarak biz onun küllerinden yeniden doğacağına inanıyoruz."

Balmumunun detayları

37 yaşındaki Ronaldo’nun figürü, Portekiz Millî Takımı'nın formasını ve futbolcunun Dünya Kupası'nda da ayağında olan kramponlarını giyiyor.

Böylece Ronaldo’nun başarılarından güç alan emin duruşunun oluşturduğu duygu, ziyaretçilere de ulaşıyor.