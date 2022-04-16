YORUM | Conte, Kane'i şu anda dünyanın en iyi oyuncusu haline nasıl getirdi?

Dünyanın en iyi futbolcusunun kim olabileceğini tartışmak her zaman moda olmuştur.

Karim Benzema, hafta ortasında Chelsea'ye karşı perfomansı ile bu tartışmada öne çıktı. Fransız arkadaşı Kylian Mbappe de şu anda birçok tarafsızın gözünde 1 numara. Mohamed Slaah yine listelerde yer alıyor.

Tartışmanın artan popülaritesinin nedeni elbette oldukça basit.

Yaklaşık bir yıl öncesine kadar, on yıldan fazla bir süredir sorunun cevabı tartışmasız bir şekilde Cristiano Ronaldo ya da Lionel Messi idi. Onların yetenekleri hakkındaki tartışma, sıkıcı bir şekilde adamcılıkla o kadar yerleşmiş ki, değersiz bir sohbete dönüşmüştü.

Dünyanın en iyi oyuncusunun kim olabileceğini düşünmek bir yenilik.

Salah, birkaç ay önce olduğu kadar moda değil ve Benzema'nın Premier Lig izleyicileri arasında çok fazla oy alması pek mümkün değil.

Öyleyse, bir Dünya Kupası yılında neden İngiltere'nin kaptanı için hak talebinde bulunmuyorsunuz?

Dört ay kadar kısa bir süre önce, Harry Kane en kötü durumdaydı. Manchester City'ye transferi reddedildikten sonra özgüveni düşüktü. Tottenham kötü haldeydi. Jose Mourinho veya Nuno Espirito Santo'nun yönetiminde pek başarılı olunamadı.

Hatta bazıları Kane'in işinin bitip bitmediğini, tüm bu sakatlıkların ve başlangıç kadrosuna aceleyle geri dönüşlerin nihayet zarar edip etmediğini sorguladı. Kane'de hep böyle olur.

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Alışılmadık oyun stili, hantal yürüyüşü, elit bir sporcudan beklentilerimize uymuyor ve ona ait olmadığı izlenimini bırakıyor; yakında söneceğini düşünüyorsunuz.

Ancak Kane'in öne çıkan bir özelliği varsa, o da geri dönme, olasılıklara meydan okuma, zirveye dönme kapasitesidir.

Her Ağustos baskı getirir. Her yeni Spurs problemi Kane'in zirveye giden yolunu daraltıyor ama o her zaman zirveye tırmanıyor.

Kane, Tottenham formasıyla çıktığı 368 maçta 233 gol kaydetti. Tüm zamanların Premier Lig golcüleri listesinde beşinci ve ikinci olarak Wayne Rooney'den sadece 30 geride.

İlk beşte büyük bir kupası olmayan tek oyuncu. Rooney, Andy Cole ve Sergio Agüero birden fazla kupa kazanan elit takımlarda oynadılar, Alan Shearer bile üç şampiyonluk mücadelesine katıldı ve birini kazandı.

Bu genellikle Kane'i eleştirmenin bir yolu olarak kullanılır, ancak bunun tersi doğrudur: Bu, sayılarının ne kadar inanılmaz olduğunu gösterir.

Son sekiz yılını bir süper kulüpte geçirmiş olsaydı Kane'in zaten önde olacağını iddia etmek tamamen mantıklı (dakika başına gol oranı 129, Shearer'ın 147'sinden daha iyi).

Bu nedenle, şu anda dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğunu söylerken, Kane elit takımların dışında oynadığı için puan kaybetmemeli. Onları kazanmalı.

Çoğu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için savaşan bir kulüpte yaptığı şeyi yapmak olağanüstü.

Ve büyük ölçüde Antonio Conte'nin yaptığı parlak iş sayesinde şu anda gücünün zirvesinde.

Kane, sezonun ilk 13 Premier Lig maçında bir gol ve bir asist yaptı.

O zamandan beri, 11 gol attı ve yedi asist yaptı.

Harry Kane has now scored the most away goals in Premier League history 👏 pic.twitter.com/V3V7enqxj4 — GOAL (@goal) March 16, 2022

Olası bir açıklama kendine inanmak ya da daha doğrusu Tottenham'a inanmaktır.

Conte gibi bir kazanan getirmek, Kane'in Spurs kariyerine yeniden netlik kazandırmanın yanı sıra, kulübü elit takımlara girmeye hazır biri olarak yeniden şekillendiriyor; Herkesin ayrılma arzusuna rağmen, Kane Tottenham'da kupalar kazanmayı tercih ederdi.

Ancak dönüşüm, her şey kadar taktikseldir.

Conte'nin geçişte büyük ölçüde oynanan hızlı, dikey futbol metodolojisi yakın zamanda keşfedilen bir oyun kurucu özelliğini geliştirmesine izin veriyor.

Mourinho, Kane'i geçen sezon daha derin bir rolde kullandığı için biraz övgüyü hak ediyor. Kane 2020-21'de bu pas yeteneğini kullanarak Heung-Min Son ve Lucas Moura'ya 14 asist yaptı.

İtalyan menajerin hücum yapılarında ileri geri kanatlara çapraz geçişler de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı seviyesi sayesinde, Kane bu pas oyununu başka boyuta taşıdı.

Dejan Kulusevski'nin eklenmesi de Kane'in performansına yardımcı oldu, çünkü artık Kane'in bulması için çapraz koşular yapan iki oyuncu var.

Ayrıca Rodrigo Bentancur, Spurs'ün çizgilerden ivedilikle geçmesini sağlayarak topun Kane'e ve takım arkadaşına hızlı bir şekilde ulaşmasını ve değerlendirebileceği bir boşluk bulmasını sağladı.

OFFICIAL: Tottenham sign Dejan Kulusevski on loan and Rodrigo Bentancur on a permanent deal from Juventus ✍️



Antonio Conte finally got some new players 🥳 pic.twitter.com/dqECar1UeN — GOAL (@goal) January 31, 2022

Kane'in her zaman ya önde baskıda kaldığı ya da çok derinde top arayışına zorlandığı, sadece karşısında tam bir rakip orta saha ve savunma bulabildiği Nuno'nun zorlu performanslarında eksik olan şey buydu.

Conte altında, paradoksal olarak, daha az özgürlüğe sahip, bu nedenle daha özgürce oynar.

Antrenman sahasında yapılan ultra ayrıntılı konumlandırma ve hareket çalışması, Spurs oyuncularının rakibi savunmasız durumlara yönlendirdiği anlamına geliyor ve Kane'in pası oynamadan önce artık bakmasına bile gerek yok.

Tottenham, senkronize hareket eden bir takım ve makinenin her bir parçası, Kane'in hem dokuz hem de on numara olarak yeteneklerine göre tasarlandı.

Bu ilginç bir şekilde, Conte son zamanlarda Kane'in kaleye daha yakın kalmasına izin verirken çeşitlilik eklemek için yeni bir 10 numara imzalama arzusunu (Christian Eriksen ideal olurdu) dile getirdi.

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Kane'in omuzlarından yükün bir kısmının kaldırılmasının zamanı geldi.

Bu olursa, gol sayıları daha da iyileşirdi. Shearer'la aradaki farkı kapatmayı düşünmeye bile başlayabilir.

O halde dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu iddia edebilir mi?