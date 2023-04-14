Al Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo, Arabistan'da yaşadığı için Madrid'deki evini kiraya verme kararı aldı.

Futbol kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, magazinsel konularla gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda lüks arabasıyla Madrid sokaklarını turlayan ve büyük ilgi gören Portekizli yıldız, şimdi Madrid'deki eviyle alakalı yeni bir karar aldı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Ronaldo, Madrid'deki evini kiraya veriyor.

Cristiano Ronaldo ne kadar kira ücreti istiyor?

Haberde, Ronaldo'nun 4,8 milyon sterlin değerindeki lüks ev için aylık 8 bin 800 sterlin kira ücreti istediği bildiriliyor.

Ronaldo'nun Madrid'deki büyük evinde yedi yatak odası, dokuz banyo, kapalı ve açık olmak üzere iki yüzme havuzu bulunuyor. Öte yandan koşu bantları ve fitness bölümünü içeren, son teknoloji ile donatılmış bir spor salonu da evde yer alıyor.

Portekizli yıldızın hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, bu evin büyüklüğünden bahsederken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cristiano'nun evine ilk geldiğimde kayboluyordum. Su almak için mutfağa gitmek istiyordum, ancak nereye gideceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu.

"Bazen geri dönüş yolunu bilmediğim için oturma odasına gitmem yarım saatimi alırdı."

Ronaldo'nun evini kimin kiralayacağı merakla bekleniyor.