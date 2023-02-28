Lionel Messi, FIFA Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülünü ikinci kez aldı. Cristiano Ronaldo ise bu süreçte oy kullanmadı.

NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi Messi, Paris'te gösterişli bir törenle, en iyi oyuncu olarak kabul gördü. Arjantinli, gezegenin dört bir yanından millî takım kaptanları ve teknik direktörlerin katılımıyla oluşan ankette birinci oldu. Uluslararası futbolda rekor üzerine rekor kıran Cristiano Ronaldo'nun da bu sürecin bir parçası olması bekleniyordu ancak olmadı.

RONALDO NEDEN OY KULLANMADI? Beş Altın Top sahibi Ronaldo, seçimde herhangi bir oy kullanmadı ve ödül törenine katılmadı. FIFA, yıldız futbolcunun yerine Pepe'nin Portekiz adına bu sorumluluğu üstlendiğini açıkladı. Pepe, en iyi seçimini Fransa ve Paris Saint-Germain süperstarı Kylian Mbappe yönünde kullanırken Real Madrid'den eski takım arkadaşları Luka Modric ve Karim Benzema'yı sırasıyla ikinci ve üçüncü sıraya yazdı.

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SIRADA NE VAR? 2016 ve 2017'de verilen ilk iki FIFA En İyi Erkekler Ödülü'nü kazanan Ronaldo, aday listesinde adı olmadığı için bu süre zarfında hiç oy alamadı. 38 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile yaptığı yeni başlangıcı en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanmış durumda.