Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, Lecce karşısında yok

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Teknik direktör Maurizio Sarri, takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo’yu bu maçta dinlendirme kararı aldı.

Juventus’un Lecce ile oynayacağı Serie A karşılaşmasında Cristiano Ronaldo forma giymeyecek.

Serie A’nın dokuzuncu haftasında lider Juventus,  26 Ekim Cumartesi günü Lecce deplasmanına çıkacak.

Cristiano Ronaldo dışında sakatlıkları bulunan Aaron Ramsey ve Douglas Costa da Lecce maçınının kadrosuna alınmadı.

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Milli futbolcu Merih Demiral ise forma şansı verildiği takdirde sahada olacak.

Juventus’un Lecce maçı kadrosu şu şekilde:

Szczesny, Pisoglio, Buffon, Merih Demiral, De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Kwang-son Han.

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