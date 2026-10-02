Jorge Jesus'un Portekiz Milli Takımı'ndaki etkisi hızla kendini göstermeye başladı. Paris Saint-Germain'in yıldızı Vitinha, yeni teknik direktörün gerçekleştirdiği değişiklikleri övdü ve sahadaki çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını vurguladı.

Danimarka karşısında ilk 11'e geri dönen Vitinha, Portekiz forması altında en iyi maçlarından birini sergiledi. İkinci yarıda Bruno Fernandes'in ortasında kafayla ilk milli golünü atan oyuncu, maç boyunca yüzde 90'lık pas isabetiyle dikkat çekti.

Vitinha, maçın ardından "RTP" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Teknik direktörün çalışmaları meyvelerini vermeye başladı ve bu gözle görülür bir durum. Sanırım çok net ortadaydım ve iyi ki işler yolunda gidiyor. Devam etmek istediğimiz yol bu."

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarında Portekiz taraftarlarına da bir mesaj gönderen Vitinha şöyle devam etti: "Dragao Stadı tamamen dolarsa ve Norveç'i 4-0 yenersek, bu mükemmel olur."

Cristiano Ronaldo'yu çevreleyen tartışmaların ardından takım içindeki atmosfere ilişkin olarak Vitinha şunları ifade etti: "Maça odaklanmaya çalıştık ve bunu başardık. Harika bir performans sergiledik ve tüm takımı tebrik ediyorum. Moral çok yüksek ve bu kadar güçlü olduğunda, işler teknik olarak istenildiği gibi gitmese bile galibiyet daha yakın hale geliyor."









Öte yandan Gonçalo Ramos, Ronaldo'nun yokluğunu telafi edebileceğini kanıtlamayı sürdürdü. Danimarka karşısında bir gol atıp bir de asist yapan oyuncu, böylece milli gol sayısını 13'e çıkardı ve her 94 dakikada bir gol ortalamasına ulaştı.

Ramos şunları söyledi: "Gol atmak, katkı sağlamak ve asist yapmak her zaman güzel, ancak en önemlisi kazanmak. Hepimiz yüksek kaliteye sahibiz, teknik direktörün birçok seçeneği var ve takımdaki yerimi sağlamlaştırdığım için mutluyum."

Portekiz'in forveti yeni teknik direktörü överek, oyuncuların artık rollerini daha net anladığını vurguladı: "Jesus değerli bir katkı ve oyunu artık daha iyi anlıyoruz. Her oyuncunun yerini biliyoruz, hem defansif hem de hücum olarak, ve bu bugünkü maçta ve son maçlarda ortaya çıktı."

Ramos sözlerini şöyle tamamladı: "Günden güne daha iyi oluyoruz ve bu devam eden bir süreç. Bu şekilde oynamayı seviyorum çünkü tarzıma uyuyor, ayrıca topu tehlikeli bölgelerde geri kazanmak bizi her zaman gol atmaya ve fırsat üretmeye yaklaştırıyor."