Cristiano Ronaldo kariyerinde kaç kupa kazandı?

Dünya futbolunun en büyük iki yıldızından biri olan Cristiano Ronaldo, bugüne dek kaç kupa kazandı?

İtalya ekiplerinden 'ta forma giyen 35 yaşındaki süperstar , hem kulüp hem de milli takım kariyerinde birçok başarı kazandı.

Cristiano Ronaldo, Androinha, Nacional, , , , Juventus ve Milli Takım formalarıyla toplam 30 kupa kazandı.

İşte Portekizli yıldızın kariyeri boyunca kazandığı kupalar:

Daha fazla takım

Sezon / Sene Organizasyon Oynadığı takım 1995-96 13 Yaş Altı Bölge Turnuvası Nacional 2002 Portekiz Süper Kupa Sporting Lizbon 2003-04 İngiltere Federasyon Kupası Manchester United 2005-06 İngiltere Lig Kupası Manchester United 2006-07 İngiltere Premier Lig Manchester United 2007 İngiltere Community Shield Manchester United 2007-08 İngiltere Premier Lig Manchester United 2007-08 UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United 2008 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Manchester United 2008-09 İngiltere Premier Lig Manchester United 2008-09 İngiltere Lig Kupası Manchester United 2010-11 İspanya Kral Kupası Real Madrid 2011-12 İspanya Real Madrid 2012 İspanya Süper Kupa Real Madrid 2013-14 İspanya Kral Kupası Real Madrid 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid 2014 UEFA Süper Kupa Real Madrid 2014 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid 2015-16 UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid 2016 Avrupa Şampiyonası Portekiz 2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid 2016-17 İspanya La Liga Real Madrid 2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid 2017 UEFA Süper Kupa Real Madrid 2017 İspanya Süper Kupa Real Madrid 2017 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid 2017-18 UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid 2018 İtalya Süper Kupa Juventus 2018-19 Serie A Juventus 2018-19 Portekiz

Cristiano Ronaldo, Real Madrid ile 15, Manchester United ile 9, Portekiz Milli Takım ve Juventus ile 2'şer, Sporting Lizbon ve Nacional ile 1'er kupa kazandı.