Cristiano Ronaldo kariyerinde kaç kupa kazandı?
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen 35 yaşındaki süperstar Cristiano Ronaldo, hem kulüp hem de milli takım kariyerinde birçok başarı kazandı.
Cristiano Ronaldo, Androinha, Nacional, Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Portekiz Milli Takım formalarıyla toplam 30 kupa kazandı.
İşte Portekizli yıldızın kariyeri boyunca kazandığı kupalar:
|Sezon / Sene
|Organizasyon
|Oynadığı takım
|1995-96
|13 Yaş Altı Bölge Turnuvası
|Nacional
|2002
|Portekiz Süper Kupa
|Sporting Lizbon
|2003-04
|İngiltere Federasyon Kupası
|Manchester United
|2005-06
|İngiltere Lig Kupası
|Manchester United
|2006-07
|İngiltere Premier Lig
|Manchester United
|2007
|İngiltere Community Shield
|Manchester United
|2007-08
|İngiltere Premier Lig
|Manchester United
|2007-08
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Manchester United
|2008
|FIFA Kulüpler Dünya Kupası
|Manchester United
|2008-09
|İngiltere Premier Lig
|Manchester United
|2008-09
|İngiltere Lig Kupası
|Manchester United
|2010-11
|İspanya Kral Kupası
|Real Madrid
|2011-12
|İspanya La Liga
|Real Madrid
|2012
|İspanya Süper Kupa
|Real Madrid
|2013-14
|İspanya Kral Kupası
|Real Madrid
|2013-14
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Real Madrid
|2014
|UEFA Süper Kupa
|Real Madrid
|2014
|FIFA Kulüpler Dünya Kupası
|Real Madrid
|2015-16
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Real Madrid
|2016
|Avrupa Şampiyonası
|Portekiz
|2016
|FIFA Kulüpler Dünya Kupası
|Real Madrid
|2016-17
|İspanya La Liga
|Real Madrid
|2016-17
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Real Madrid
|2017
|UEFA Süper Kupa
|Real Madrid
|2017
|İspanya Süper Kupa
|Real Madrid
|2017
|FIFA Kulüpler Dünya Kupası
|Real Madrid
|2017-18
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Real Madrid
|2018
|İtalya Süper Kupa
|Juventus
|2018-19
|Serie A
|Juventus
|2018-19
|UEFA Uluslar Ligi
|Portekiz
Cristiano Ronaldo, Real Madrid ile 15, Manchester United ile 9, Portekiz Milli Takım ve Juventus ile 2'şer, Sporting Lizbon ve Nacional ile 1'er kupa kazandı.