Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo kariyerinde kaç kupa kazandı?

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Cristiano Ronaldo & Pemain Dengan Gelar Piala Eropa/ Liga Champions Terbanyak
Getty
Dünya futbolunun en büyük iki yıldızından biri olan Cristiano Ronaldo, bugüne dek kaç kupa kazandı?

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen 35 yaşındaki süperstar Cristiano Ronaldo, hem kulüp hem de milli takım kariyerinde birçok başarı kazandı.

Cristiano Ronaldo, Androinha, Nacional, Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Portekiz Milli Takım formalarıyla toplam 30 kupa kazandı.

İşte Portekizli yıldızın kariyeri boyunca kazandığı kupalar:

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Daha fazla takım
    Sezon / Sene Organizasyon Oynadığı takım
    1995-96 13 Yaş Altı Bölge Turnuvası Nacional
    2002 Portekiz Süper Kupa Sporting Lizbon
    2003-04 İngiltere Federasyon Kupası Manchester United
    2005-06 İngiltere Lig Kupası Manchester United
    2006-07 İngiltere Premier Lig Manchester United
    2007 İngiltere Community Shield Manchester United
    2007-08 İngiltere Premier Lig Manchester United
    2007-08 UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United
    2008 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Manchester United
    2008-09 İngiltere Premier Lig Manchester United
    2008-09 İngiltere Lig Kupası Manchester United
    2010-11 İspanya Kral Kupası Real Madrid
    2011-12 İspanya La Liga Real Madrid
    2012 İspanya Süper Kupa Real Madrid
    2013-14 İspanya Kral Kupası Real Madrid
    2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid
    2014 UEFA Süper Kupa Real Madrid
    2014 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid
    2015-16 UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid
    2016 Avrupa Şampiyonası Portekiz
    2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid
    2016-17 İspanya La Liga Real Madrid
    2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid
    2017 UEFA Süper Kupa Real Madrid
    2017 İspanya Süper Kupa Real Madrid
    2017 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid
    2017-18 UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid
    2018 İtalya Süper Kupa Juventus
    2018-19 Serie A Juventus
    2018-19 UEFA Uluslar Ligi Portekiz

    Cristiano Ronaldo, Real Madrid ile 15, Manchester United ile 9, Portekiz Milli Takım ve Juventus ile 2'şer, Sporting Lizbon ve Nacional ile 1'er kupa kazandı.

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