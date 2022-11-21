Cristiano Ronaldo, Karim Benzema'nın sakatlığının ardından Real Madrid'e geri dönebilir

Portekizli yıldız, eski takımı Real Madrid'de altı aylığına Karim Benzema'nın yerini doldurmayı umuyor.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United kâbusuna son vermek ve Real Madrid'e sürpriz bir dönüş yapmak istediği bildiriliyor.

37 yaşındaki oyuncu, geçen hafta Piers Morgan ile yaptığı röportajda United'ı kendisine ihanet etmekle suçladı.

Sport'a göre, röportajın ardından Ronaldo, altı aylık bir sözleşme ile eski takımına dönmek istediğini Real Madrid kulübüne iletti.

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Ballon d'Or'un son sahibi Karim Benzema, uyluk sakatlığı yaşadıktan sonra Fransa'nın Dünya Kupası kadrosundan çekilmek zorunda kaldı. Real Madrid bu yüzden Benzema'nın yerini doldurmak için Ronaldo'nun teklifine sıcak bakabilir.

Manchester United, Ronaldo'nun Haziran 2023'e kadar kazanacağı tahmin edilen 16 milyon sterlin'in hiçbirini ödemeden Portekizli yıldızını sözleşmesini yedi ay erken feshetmek istiyor.

United, Ronaldo'nun röportajda kulübün sahipleri, menajer Erik ten Hag, kulüp tesisleri, takım arkadaşları ve Wayne Rooney ile Gary Neville başta olmak üzere eski United oyuncularını eleştirmesiyle birlikte çalışma şartlarını ihlal ettiğine inanıyor.

Cristiano Ronaldo'yu ne bekliyor?

Ronaldo'nun perşembe günü Dünya Kupası açılış maçında Gana'ya karşı Portekiz Millî Takımı ile ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Çarpıcı röportajın sonuçlarının, oyuncunun Dünya Kupası'nda dikkatini dağıtabileceğine dair endişeler var.

Ancak Portekiz kaptanı, ülkesinin Dünya Kupası'nı kazanmasına yardım etmeye odaklandığını vurguladı.