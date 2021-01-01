Cristiano Ronaldo kararını verdi!

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibilyle yol ayrımına geldi.

Şampiyonluk ünvanını Inter'e kaptıran Juventus bu sezon Serie A'da aradığını bulamadı. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmaktan son haftada kurtulan siyah - beyazlılara Cristiano Ronaldo'dan kötü haber geldi.

İtalyan Il Messaggero'nun haberine göre, Portekizli yıldız, takım arkadaşlarına takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Sporting ve Manchester United talip olabilir

Real Madrid'e dönmesi şu anda mümkün gözükmeyen Ronaldo'yu eski takımları Sporting ve Manchester United kadrosuna katmak isteyebilir. İki ekip de yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen, ligde de lider Inter'in gerisinde kalan Juventus'ta Cristiano Ronaldo, yeni bir meydan okuma isteyebilir.

Cristiano Ronaldo bu sezon ne yaptı?

Serie A'da bu sezon 33 karşılaşmada forma giyen 36 yaşınki oyuncu 29 gol atarken iki kez de asist yaptı.

Ronaldo bu sezon tüm kulvarlarda ise 36 gol atıp, dört asist yaptı. Juventus'ta üçüncü sezonunu tamamlayan yıldız isim toplamda 101 gol atıp, 22 asist yaptı.