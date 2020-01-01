Cristiano Ronaldo karantinaya alındı!

Annesinin felç geçirmesi nedeniyle Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo, takım arkadaşında koronavirüs çıkması nedeniyle ülkesinde karantinaya alındı.

İtalya'nın takımında forma giyen Portekizli futbolcu , takım arkadaşı Daniele Rugani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıkmasının ardından, ziyaret için gittiği Madeira Adası'ndaki annesinin evinde kalarak, İtalya'ya dönmedi.

Juventus'un 8 Mart'ta oynadığı ve İnter'i 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından annesini ziyaret için 'in güney batısındaki Madeira Adası'na gittiği belirtilen Ronaldo, koronavirüsten dolayı annesinin evinde kaldı ve burada karantinaya alındı.

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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Juventus Kulübü, "Cristiano Ronaldo antrenmana katılmadı ve sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri beklediği Madeira'da kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Portekiz hükümetinin koronavirüse önlem için aldığı İtalya'ya uçuşların durdurulması kararından dolayı 'ya dönmek için özel izin almaya çalışan Ronaldo'nun, takım arkadaşı Daniele Rugani'de koronavirüs saptandığı haberini aldıktan sonra birkaç gün daha Madeira'da kalması bekleniyor.

İtalya'da 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827'yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462'ye ulaştı.