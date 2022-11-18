Cristiano Ronaldo: "İzlediğim en iyi oyuncu Lionel Messi"

Manchester United'ın Portekizli yıldızı, yıllardır en üst seviyede rekabet ettiği Lionel Messi'ye övgüde bulundu.

Kırmızı Şeytanlar'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun verdiği uzun röportajda her gün yeni manşetler çıkmaya devam ediyor.

Portekizli yıldız, bu kez Lionel Messi ile ilgili bir soruya açık yüreklilikle yanıt verdi.

Ronaldo, Messi'nin Zinedine Zidane ile birlikte, izlediği en iyi oyuncu olduğunu dile getirdi.

Ne söylendi?

Gazeteci Piers Morgan'ın, "Seni dışarıda tutuyorum. Messi, gördüğün en iyi futbolcu mu?" sorusunu yanıtlayan Portekizli yıldız, şunu söyledi:

"Muhtemelen evet. Zidane'ı da buraya ekleyebiliriz."

Cristiano Ronaldo başka ne dedi?

United yıldızının, röportajın bir başka kısmından, farklı konulardan söylediği cümleler şunlar:

"Erik ten Hag bana hak ettiğim şekilde saygı duymuyor. Kariyerime saygı duyduğunuz için beni Manchester City'ye karşı oynatmıyorsunuz ama Tottenham'a karşı üç dakika oyuna almak istiyorsunuz. Ben üç dakika kala oyuna alabileceğin bir oyuncu değilim.”

"2-3 yıl sonra futbolu bırakacağım."

"Eğer Manchester United şampiyon olamıyorsa, Arsenal'in şampiyon olmasını isterim."

Ronaldo'yu ne bekliyor?

Portekiz, 24 Kasım Perşembe akşamı Türkiye saati ile 19.00'da Gana ile karşılaşacak ve 2022 Dünya Kupası'na başlayacak.

Ronaldo, takımı için mücadele edecek ve Dünya Kupası'nı kazanmayı umacak.