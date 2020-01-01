Cristiano Ronaldo İtalya'ya döndü
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Madeira Adaları'nda karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya döndü.
Özel jetiyle Torino'ta iniş yapan Portekizli yıldız klasik prosedür olan 14 günlük izolasyon süresinin sona ermesini bekleyecek.
Geçtiğimiz günlerde İtalya hükümetinin Serie A kulüplerine antrenman tesislerini açma izni vermesiyle birlikte, bugün gündüz saatlerinde Merih Demiral, Juan Cuadrado, Aaron Ramsey ve Federico Bernardeschi tesislere gelip, kulübün sağlık merkezinde kontrolden geçti.
Juventus'un 26 maç sonunda 63 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Serie A'da kulüpler, yaptıkları toplantının ardından sezona devam etmek istediklerini açıklamışlardı.