Cristiano Ronaldo: İnsanlar aptaldır, çok konuşurlar

Hellas Verona karşısında Juventus'un galibiyet golünü atan Cristiano Ronaldo, hafta içindeki tartışmalar hakkında konuştu.

'un hafta içinde ile 2-2 berabere kaldığı maçta Atletico taraftarlarına yaptığı el hareketinin tepki çekmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Atletico taraftarlarıyla arasında ateşli bir ilişki bulunan 'in eski yıldızı, yaptığı hareketin, "Öğrenin, öğrenmelisiniz" anlamına geldiğini söyledi.

'da oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Hellas Verona maçında galibiyet golünü atan Ronaldo, Sky Sport Italia' ya yaptığı açıklamada, "İnsanlar çok konuşmayı sever. Hepsi bu. İnsanlar aptaldır ve çok konuşurlar" dedi.

Juventus'un Maurizio Sarri'nin oyun anlayışına alışmaya çalışması hakkında da konuşan Ronaldo, "Önemli olan takımın kazanması. Madrid'deki zorlu maçtan sonra doğal olarak çok yorulmuştuk, yine de kazanmayı başardık" ifadelerini kullandı.