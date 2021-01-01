"Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme gündemimizde değil"

Juventus, Portekizli yıldızla yakın zamanda masaya oturmayı düşünmüyor.

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini uzatma konusunda acele etmiyor.

Paratici, siyah-beyazlıların efsane oyuncularından Alessandro Del Piero'nun kritik sorularını yanıtladı.

Fabio Paratici'den Cristiano Ronaldo yorumu

Porto ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesi öncesi Sky Sport İtalya'ya konuk olan Paratici, Del Piero'nun Cristiano Ronaldo ile sözleşme yenilenip yenilenmeyeceği hakkında sorduğu soruyu yanıtıladı:

"Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor. Onunla konuşmak için vaktimiz var. Şu anda bu konu gündemimizde değil."

Del Piero, bu sorunun ardından Paratici'ye bir başka kritik soru sordu. Juve'nin eski yıldızı, "Messi ve Cristiano Ronaldo'nun birlikte oynayacağını hiç düşünmediniz mi?" sorusunu yöneltirken, Paratici ise şu yanıtı verdi:

"İyi oyuncuları birlikte oynatmak her zaman kolaydır, ancak şu anda futbolda başka hususları dikkate almalıyız."

Cristiano Ronaldo bu sezon kaç gol attı?

Portekizli yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 32 karşılaşmaya çıktı. İtalya Serie A'da 20 kez forma giyen Cristiano Ronaldo, söz konusu 22 mücadelede rakip fileleri 20 kez havalandırmayı başardı.

Tecrübeli golcü, aynı zamanda 20 maçta 2 de asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez siyah-beyazlı formayı terleten Portekizli, 6 maçta rakip filelere 4 gol bıraktı ve 2 asist yaptı.

İtalya Kupası'nda 3 maça çıkan yıldız oyuncu, bu alanda da 2 gol kaydetti.

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