Cristiano Ronaldo ile Georgiana Rodriguez ilişkisinde büyük kriz

Al Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgiana Rodriguez çiftinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Futbol kariyerini Suudi Arabistan’ın Al Nassr kulübünde sürdüren Cristiano Ronaldo, magazinsel konularla gündem olmaya devam ediyor.

Portekizli yıldız, Georgiana Rodriguez ile yaşadığı ilişkiyle alakalı yine gündeme gelmiş durumda.

Alman gazetesi Bild’in, İspanyol medyasına dayanarak hazırladığı haberde ikilinin aşkında büyük bir problem yaşandığı iddia edildi.

İspanyolların raporunda Ronaldo'nun, "Senin bu bencil davranışlarından artık bıktım!" dediği bildirildi.

Görünüşe göre eski Gucci pazarlamacısı olan ünlü model, son aylarda daha da bencil ve kibirli hale geldi. Ronaldo, sevgilisinin kendisi ve çocuklarla daha az ilgilenmesinden sıkıldı ve ilişki şu anda büyük bir krize girdi.

Cristiano Ronaldo'yu ne bekliyor?

Portekizli yıldızın formasını giydiği Al Nassr, Pro Lig'in 25. hafta mücadelesinde 18 Nisan akşamı saat 22.00'de Al Hilal deplasmanında sahaya çıkacak.

Al Nassr, bu maç öncesinde ligde 53 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Son dönemde sahada öfkeli görünen Cristiano Ronaldo, bu kritik mücadelede takımının en büyük kozlarından biri olacak.