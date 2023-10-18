Cristiano Ronaldo için 99 kırbaç savunması!

Al Nassr’ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kendi resmini yapan İranlı sanatçı Fatemeh Hamami’ye sarıldığı için 99 kırbaç cezası aldığı yönündeki yalan haberlere öfkelendi. Portekizli yıldızın, engelli sanatçıdan iki portresini aldıktan sonra ona sarıldığı için İran'da zina suçundan hüküm giydiği iddia edilmişti.

İkili, Al-Nassr'ın Persepolis ile oynayacağı AFC Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Tahran'da bir araya gelirken, Madrid'deki İran Büyükelçiliği haberleri yalanladı ve Hamami ailesinin neden Ronaldo'ya karşı herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını açıklamıştı. Tüm bunlara rağmen ortaya çıkan haberler sonrasında üzüntüsünü dile getiren Hamami, tepkisini dile getirdi.

“Yalan haberler beni çok üzüyor ve kızdırıyor. Cristiano'yu gördüğüm ve ona tabloları verdiğim için çok mutluydum.

Ronaldo her zaman büyük hayır işlerinde yer alan son derece profesyonel ve etik bir karakterdir ve beni sevgi ve şefkatle kucakladı. Ronaldo'ya bana olan sevgisi çok minnettarım. Umarım hayatta ve futbolda onun için en iyisi olur.

Kimse ona İran yasaları hakkında bir şey söylemedi ve o da bunu bilmiyordu ama Ronaldo'nun sarılması sevgisi ve kardeşliği içindi ve kötü bir niyeti yoktu. Ailem ve benim bu konuda hiçbir şikayetimiz yok, sadece Cristiano'ya yönelik bu suçlamaları reddetmek istiyoruz”