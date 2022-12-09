Cristiano Ronaldo geleceğinin Suudi Arabistan'da olduğunu biliyor

Cristiano Ronaldo'nun geleceğinin Suudi Arabistan'da olduğu ve Portekizlinin Al Nassr ile anlaştığı öğrenildi.

Cristiano Ronaldo büyük bir anlaşmaya imza atacak

Al Nassr'da 200 milyon euro kazanacak

Gazeteci sözleşmenin imzalanacağını söylüyor

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, yılda yaklaşık 200 milyon euro kazanmak için Suudi Arabistan ekibine katılmayı kabul etti. Marca muhabiri Jose Felix Diaz, GOAL'e anlaşmanın kesin olduğunu ve Portekizli yıldızın Dünya Kupası sona erdikten sonra sözleşme imzalamak için Riyad'a uçacağını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Jose Felix Diaz, GOAL'e şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda az bir zamanı kaldı. Geleceğinin Suudi Arabistan futbolunda olduğunun çok farkında. Arap ekibiyle olan anlaşma kesin. Şimdi durumu değerlendirip sözleşmeyi imzalayacak. Sözleşmesi iki buçuk yıllık. Maça çıktığı için ve reklamdan çok para kazanacak. Eğer yakın bir süreçte bir değişiklik olmazsa Dünya Kupası'nın ardından takıma katılacak."

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a kırgın vedasının ardından Al-Nassr'a katılması bekleniyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? 37 yaşındaki oyuncu, 10 Aralık'ta Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a karşı mücadele verecek ve ilk 11'de forma giymeyi umacak.

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