Kaka: "Ronaldo, Brezilya için sokakta yürüyen şişman bir adam"

Brezilya'nın eski yıldızı Kaka, vatandaşlarının çoğunun efsane forvet Ronaldo'ya saygı duymadığına inanıyor.

Ronaldo, Brezilya'nın iki Dünya Kupası kazanmasına yardım etti

Eski oyuncu bir futbol efsanesi olarak görülüyor

Ancak Kaka, Brezilyalıların ona saygı duymadığını söylüyor

NE OLDU? Ronaldo Nazario, 1994 ve 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın zafer kazanmasına yardım etti. Ayrıca Barcelona, Inter ve Real Madrid formalarını giydiği kariyerinde futbol tarihinin en iyileri arasında yerini aldı. Ancak Real Madrid ve Milan'ın eski yıldızı Kaka, Ronaldo'ya yurtdışında Brezilya'da olduğundan daha fazla saygu duyulduğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? beIN Sports'a konuşan Kaka şunları söyledi: "Bunu söylemek garip ama birçok Brezilyalı, Brezilya'yı desteklemiyor. Mesela Ronaldo'nun burada dolaştığını görseniz, 'Vay canına!' dersiniz. Ancak Brezilya'da o sadece sokakta yürüyen şişman bir adam. Elbette birçok Brezilyalı, Ronaldo'yu seviyor. Ben de Ronaldo'yu seviyorum ama yurtdışında Brezilya'da olduğundan daha fazla saygı ve değer görüyor."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo kariyeri sona erdikten sonra kilo aldı ve medya ile birçok hayranı yıllar içinde değişen görünümü nedeniyle onunla dalga geçti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Efsane forvet, 2002'den bu yana ilk Dünya Kupası'nı kazanmak isteyen Brezilya'nın Hırvatistan ile oynayacağı çeyrek final mücadelesini bekliyor.