Portekizli süperstar Ronaldo'nun sahne ışığını almaya, Elon Musk'ın bile gücü yetmiyor.

NE OLDU? Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Cumartesi sabahı sponsorunun iç çamaşırıyla Suudi güneşinin tadını çıkarırken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada yayımladı.

Havuz başındaki fotoğrafı neredeyse iki saat içinde dört milyondan fazla beğeni aldı.

Parıldayan bir oyunculuk kariyerinin sonunda bile, Ronaldo'nun sosyal medya oyunu dikkat çekici olmaya devam ediyor.

BİR FOTOĞRAFTA:

BÜYÜK RESİM: Instagram'da 584 milyon ve Twitter'da 108 milyon takipçiye sahip olan Portekizli yıldız, Elon Musk'ın mavi tik işaretini kısa bir süreliğine de olsa kaybetmesinin ardından hala etkileyici bir çekim gücüne sahip olduğunu kanıtlıyor.

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Biraz güneşlenen Ronaldo, güneşin tadını çıkardıktan sonra Al-Nassr ile Salı günü üçüncü sıradaki Al-Shabab'a karşı şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almak için sahaya çıkacak.