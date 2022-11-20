Cristiano Ronaldo'dan Piers Morgan'a mesaj: "Her şey yolunda"
Gazeteci Morgan, Ronaldo ile yaptığı çarpıcı röportajın yayınlanmasından bu yana Portekizli futbolcunun, neden olduğu medya çılgınlığına tepkisini açıkladı.
Manchester United'ın golcüsü, 2022 Dünya Kupası öncesinde Katar'a gelirken Morgan'a mesaj attı.
Ne söylendi?
Morgan, The Times'taki köşesine şunları yazdı: "Ronaldo, cuma günü Dünya Kupası için Katar'a giderken 'Her şey yolunda. Gelecek harika' diye bir mesaj attı."
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Ronaldo, Dünya Kupası'nın öncesinde tüm medya kuruluşlarının merkezinde yer aldı. Manchester United'ı, kulübün hiyerarşisini ve eski takım arkadaşlarını eleştiren Portekizli yıldız, bu çarpıcı röportaj ile Old Trafford'daki duygularına ışık tuttu.
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Ronaldo'yu ne bekliyor?
Morgan'ın dediği gibi Ronaldo, Dünya Kupası için Katar'a ulaştı ve şu anda takım arkadaşlarıyla birlikte turnuva hazırlıklarının ortasında.
Portekiz, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını perşembe günü Gana'ya karşı oynayacak.
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