Ronaldo, Messi'nin Ballon d'Or zaferinin ardından bir gazetecinin Arjantinli yıldıza yönelik sert sözleri hakkında şaşırtıcı bir yorum yaptı.

Messi sekizinci Ballon d'Or'u kazandı

İspanyol gazeteci, Inter Miami'nin yıldızını hedef aldı

Ronaldo tartışmalı gönderiyi beğenip yorum yaptı

NE OLDU? Messi, pazartesi gecesi Paris'te düzenlenen 2023 töreninde Ballon d'Or'un sekizinci kez sahibi olarak rekor kırdı. Arjantinli yıldız bu süreçte ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Aralarında Diario AS gazetecisi Tomas Roncero'nun da bulunduğu bazı eleştirmenler, Messi'nin ödül töreninde Erling Haaland'ı geride bıraktığı için şanslı olduğunu öne sürdü. Gazeteci, Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi: "Merhaba arkadaşlar. Bildiğimiz şey oldu. Messi'ye bir Ballon d'Or daha vereceklerdi ve verdiler. Miami'de emekli olmaya gitti ama şimdiden emekliye ayrılmış gibi görünüyordu. Dünya Kupası'nı kazandı evet ama Arjantin'e 6 penaltı verildi. Dünya Kupası 10 ay önceydi, biz kasım ayındayız. Messi'nin sekiz Ballon d'Or'u var, ancak beş tane olmalıydı. Andres Iniesta ve Xavi'nin hakkı olan ödüller onlara verilmedi. Bir sezonda altı kupa kazanan [Robert] Lewandowski ve en skorer isim Haaland'a bu ödüller verilmedi."

Ronaldo bu tartışmalı gönderiyi beğendi ve şaşırtıcı bir şekilde gülen yüz emojisiyle yorum yaptı.

Instagram:@ronaldo@astelevision

BÜYÜK RESİM: Messi ve Ronaldo, Barcelona ve Real Madrid'deki görev süreleri boyunca unutulmaz mücadelelerin tadını çıkardılar. Tarihin en büyük oyuncusu unvanını hangi adamın hak ettiği uzun süredir tartışılıyor ancak bazıları Messi'nin, 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak Portekizli yıldızın önüne geçtiğini öne sürüyor.