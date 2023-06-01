Suudi Pro Ligi'nde kariyerini sürdüren Ronaldo, transferi muhtemel olan Benzema ve Messi'ye seslendi.

NE OLDU? Ronaldo, Manchester United'daki sözleşmesi feshedildikten sonra Ocak ayında Al-Nassr'a bonservissiz olarak katıldı.

38 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 16 maçta 14 gol attı, ancak takımı Al-Ittihad'ın gerisinde kalarak şampiyonluğuna ulaşamadı ve liderin beş puan gerisinde bitirdi.

NE SÖYLEDİLER: Al Nassr'dan ayrılıp Avrupa'ya dönmek istediğine dair haberler vardı, ancak Ronaldo 2025'e kadar sürecek bir sözleşme imzaladığını ve Arabistan'da kalmak istediğini açıkladı.

Portekizli süperstar, gazetecilere şunları söyledi: "Burada mutluyum ve devam etmek istiyorum ve kalmaya devam edeceğim.

"Gelecek sezon takım daha iyi olacak. Son 5-6 ayda kendimizi geliştirdik ve gelecek sezonlarda şampiyonluklar kazanacağımıza eminim."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, gelecek sezon Suudi Arabistan'da top koşturan tek seçkin Avrupalı yıldız olmayabilir.

Karim Benzema'nın bu yaz Al-Ittihad'a gideceği bildirilirken Lionel Messi'nin de Al-Hilal ile bağlantısı var.

Ronaldo, Real Madrid'in yıldızı Benzema'nın ve Barcelona'nın ikonu Messi'nin ligde kendisine katılmasından mutlu olacağını söyleyerek "Hoş geldiniz... lig gelişecek ve şu anda harika yabancı ve Arap oyunculara sahip olarak devam edeceğiz!" açıklamasında bulundu.

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SIRADA NE VAR? Ronaldo, 17 Haziran'da Euro 2024 elemelerinde Bosna Hersek ile karşılaşacak olan Portekiz'in kadrosunda yer alıyor.